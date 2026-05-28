El discurso "pro impuestos" de Juan y Medio: "No seas corrupto, hay mucha gente trabajando honradamente para que esto funcione"

Juan y Medio defiende pagar impuestos, un discurso que el propio Aimar Bretos reconoce que "no está muy a la orden del día". Todo surge mientras el almeriense reflexiona sobre la importancia de valorar las infraestructuras públicas.

"Soy de los tontos que llego a un hospital nuevo y digo: 'qué maravilla'", asegura Juan y Medio, explicando a Aimar Bretos que siente admiración cuando ve funcionar infraestructuras públicas como colegios, carreteras o complejos hidráulicos.

Además, reivindica que muchas veces no se aprecia suficientemente lo que supone tener acceso a esos servicios. "La gente ha de tomar conciencia de que estamos en uno de los mejores países del planeta. No entre los diez primeros; entre los tres primeros", afirma.

Aimar Bretos le comenta que su discurso "pro fiscalidad" resulta poco frecuente en televisión, algo que Juan y Medio aprovecha para profundizar. "Me gustaría que los usaran bien, evidentemente, y que no se limiten a disfrutarlos las élites en según qué cosas", señala. Sin embargo, insiste en que muchas personas olvidan de dónde salen realmente los recursos públicos: "La gente, ¿qué piensa, que esto viene gratis? Esto viene porque hay otros que pagan". "Por favor, no abuses y no seas corrupto, porque hay un montón de gente trabajando honradamente para que esto funcione", comenta el almeriense: "Ya que lo hacemos, ¡apreciadlo!".

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