Alberto Garzón, tajante sobre la ley de amnistía: "Si no la hubiera hecho este Gobierno, habría tenido que hacerla el PP"

El exministro Alberto Garzón analiza el aval por parte de Europa a la ley de amnistía y analiza las consecuencias que ha tenido el haber trasladado algo que era político a la justicia. En el vídeo, los detalles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y considera que ni la malversación ni el terrorismo conculcan el ordenamiento europeo. Ante esta decisión, el exministro Alberto Garzón señala lo "llamativo" que le parece que "una parte de las altas instancias del Poder Judicial, sobre todo los que se manifiestan en redes sociales, estén manifestándose tan desconcertados". Porque, además, recuerda que no es la primera vez, ya ocurrió también con la doctrina Parot.

"Al final lo que está demostrando es que los jueces, sobre todo de las altas instancias, son independientes, pero no son necesariamente imparciales y hay un sesgo conservador cuando llegan a las instancias europeas las instancias europeas, que suelen ser más abiertas", afirma Garzón.

Por otro lado, está convencido de que este ley se hubiera hecho sí o sí. Esto es, "si no lo hubiera hecho el Gobierno del PSOE y del Gobierno de izquierdas en general, la hubiera tenido que acabar haciendo el PP, porque la amnistía se refería a un problema político", sostiene el exministro.

Y este problema político, asegura, "solo se puede resolver estableciendo cauces políticos": "Cuando ya se había desbaratado esa situación, la amnistía vino a resolver esto y a poner un cauce para restablecerlo".

De hecho, en estos momentos, "el PP ha bajado mucho los vatios, precisamente intentando iniciar un proceso de normalización de relaciones con la parte independentista que es Junts, que en última instancia es parte responsable de ese proceso", concluye Garzón.

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