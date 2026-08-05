Afra Blanco no cree las explicaciones de Ayuso sobre el ático: "Se debe pensar que somos gilipollas todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha desvinculado de la compra del inmueble de lujo que, supuestamente, iba a utilizar como oficina. Para la sindicalista, la realidad es "sencilla" ya iba a convertirse en la residencia de la presidenta.

Isabel Díaz Ayuso siguen sin aclarar los interrogantes en torno a la compra de un lujoso ático por parte de la Comunidad de Madrid que, supuestamente, iban a utilizarse como oficinas. Este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado para desvincularse de esa compra exponiendo que no es de su competencia.

A pesar de ello, según 'eldiario.es', Ayuso visitó el ático en compañía de su pareja, Alberto González Amador. Este miércoles se ha sabido, además una inmobiliaria de La Moraleja se llevó un 3% de la comisión de la venta.

Afra Blanco afirma, tras las explicaciones que ha dado la líder del Partido Popular madrileño, "casi es peor que la situación original". "Se debe pensar que somos gilipollas todos", añade, tajante. "¿Me estás diciendo que la empresa pública de Madrid se dedica a comprar y vender aticazos, viviendas, a la especulación?", plantea, "No para gestionar los inmuebles, no para comprar edificios porque tenemos una emergencia habitacional...".

"Una política que no se dedica a preservar el derecho, sino que hacen negocio del derecho a la vivienda", añade, "se debe pensar que somos tontos". La sindicalista insiste en sus dudas sobre dónde iba a vivir Ayuso. "La realidad de todo esto es sencilla: vendes tu piso para irte a vivir al otro que te pagan todos los madrileños y madrileñas", concluye.

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