Emilio Delgado, tajante con Ayuso tras el escándalo de Torrejón: "Para sorpresa de nadie hace de abogada de Ribera Salud"

El portavoz adjunto de Más Madrid, en laSexta Xplica, ha expuesto que en Madrid "el sistema está pensado para garantizar beneficios de lobbies potentes" y afirma que lo ocurrido "marca un antes y un después".

Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, ha sido muy claro con todo lo que rodea al escándalo del Hospital de Torrejón. Para él, lo ocurrido "marca un antes y un después en la historia política de la Comunidad de Madrid" y apunta al "modelo" de Isabel Díaz Ayuso.

"Para sorpresa de nadie, cuando el modelo de la Comunidad de Madrid colapsa y viendo cómo se mercadea impunemente con la salud de los madrileños Ayuso hace de abogada de Ribera Salud en vez de hacerlo de los madrileños", ha expuesto en laSexta Xplica.

Y añade: "El sistema está pensado para garantizar beneficios de lobbies potentes que incluso han sentado a un miembro en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con una consejera que ha trabajado una década en Quirón".

"Nos dicen que es un caso particular, pero cuando se demuestra que hay dinámicas para que estas empresas se lo lleven crudo dicen que en otros lados también pasa", ha afirmado.

