Una joven, a un empresario que critica la inactividad de los jóvenes: "Organizamos estamos, falta que nos escuchen"

La precariedad entre los jóvenes vuelve a ocupar el centro del debate en laSexta Xplica. Para la socióloga Miriam Jiménez, "hay gente que no está escuchando a la juventud". "Pero participar en política participamos", asegura.

En el último programa de laSexta Xplica, el debate se centra en una realidad que afecta a buena parte de la juventud española: estar altamente preparada, pero atrapada en la precariedad laboral y vital. Sobre esta situación se ha pronunciado Miriam Jiménez, socióloga, y Luis Castillo, empresario.

Jiménez responde a la crítica de Castillo sobre la supuesta inactividad de los jóvenes en las calles. "Todas las últimas manifestaciones multitudinarias han sido lideradas por jóvenes. No se puede decir que no se estén reivindicando. Están liderando", afirma, subrayando la implicación real de las nuevas generaciones en las luchas sociales. Eso sí, asegura que lo que hace falta es "que los escuchen".

El empresario hotelero ha mostrado su apoyo a los problemas que los jóvenes han reivindicado en laSexta Xplica, aunque cuestiona su capacidad de acción. "Creo que los chavales están muy mal. Comparto todos sus problemas, creo que hay un problema de vivienda, un problema gravísimo de ahorro y de gasto para ellos. Estoy de acuerdo. Lo que digo es que qué hacen para solucionarlo", plantea, considerando imprescindible que la juventud "salga a la calle de forma pacífica, porque hay tanto que reivindicar".

Una reflexión que Miriam ha matizado: "Organizados estamos, participar en política participamos, pero hay gente que no está escuchando a la juventud".

