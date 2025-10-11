Emilio Delgado (Más Madrid) sobre Ayuso: "Primero perdonaron un crédito al hermano, luego llego el hermano y le costó el puesto a Casado"

En este vídeo de laSexta Xplica, Emilio Delgado (Más Madrid) recuerda las causas abiertas que tiene el novio de Ayuso. "Esto no era un particular que tenía un problemilla con Hacienda, esto era un señor que estaba sacándose comisiones millonarias en plena pandemia", comenta.

En laSexta Xplica, Emilio Delgado (Más Madrid) ha querido pronunciarse sobre la última hora del caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, González Amador. Como se ha podido saber, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoció ante el Tribunal Supremo que minió al decir que la Fiscalía filtró el expediente de González Amador.

"Me hacía gracia cuando oíamos a Ayuso decir 'ahora le toca al novio'. Eso pensaos todos cuando sucedió esto, ahora además de todo lo que nos hemos comido también el novio, ¿no? Porque primero le tocó al padre que le perdonaron un crédito a Avalmadrid… yo no sé a cuántos de vosotros os han perdonado un crédito, a esta familia si", comenta Delgado ante los numerosos que salpican a la presidenta madrileña y a su entorno.

"Después le tocó al hermano y por denunciarlo le costó el puesto a Casado... y ahora le ha tocado el novio", apostilla el de Más Madrid.

"Esto no era un particular que tenía un problemilla con Hacienda"

Asimismo, Emilio Delgado también ha querido responder a Andrea Levy (PP) tras esta defender que González Amador es un particular y mantener que "tuvo un problema con la Administración Tributaria".

"Esto no era un particular que tenía un problemilla con Hacienda, esto era un señor que estaba sacándose comisiones millonarias en plena pandemia de la principal contratista de salud de la Comunidad de Madrid", le recuerda Delgado a Levy.

Y añade que el novio de Ayuso no solo se llevaba dichas comisiones, sino que también "las defraudaba a Hacienda" a través de "una trama de empresas ilegales". "Tiene tres causas abiertas, dos por delitos fiscales y una por corrupción en los negocios", señala Delgado.

Por otro lado, critica que en su día el Partido Popular saliese "en bloque" a defender a González Amador. "El secretario general se reunía con él, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en sede oficial, decía que esto era una persecución contra ella de un Gobierno socialcomunista", apunta el político y colaborador de laSexta Xplica.

