Rafael Martínez, empresario de la construcción: "Tenemos muy poca mano de obra, y la que hay está encareciendo los precios"

La falta de mano de obra en la construcción está disparando los precios y alimentando nuevas formas de especulación inmobiliaria. Así lo ha denunciado el presidente de AECOP, en laSextaXplica: "Más buitres que los fondos...¡Somos las propias personas!".

Rafael Martínez, presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria (AECOP), afirmó en laSexta Xplica que tienen "un gran problema de la mano de obra" que hace "encarecer mucho los precios".

Según cuenta el constructor, actualmente vivimos una tendencia mayor a la del 'house flipping', el negocio de reformar viviendas para venderlas más caras. "Se trata de comprar viviendas relativamente baratas y alquilarlas tal y como están, porque ahora mismo se alquila todo", explica en el plató.

Martínez asegura que esta situación no se produce por "grandes fondos buitres", sino "por los propios españoles": "Es de las propias personas que compramos viviendas para ello, para sacar una rentavilidad". "Más buitres que los fondos...¡Somos las propias personas! Porque somos el país de la picaresca y nos gusta el dinero fácil", zanja el constructor.

