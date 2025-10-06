Ahora

laSextaXplica

Rafael Martínez, empresario de la construcción: "Tenemos muy poca mano de obra, y la que hay está encareciendo los precios"

La falta de mano de obra en la construcción está disparando los precios y alimentando nuevas formas de especulación inmobiliaria. Así lo ha denunciado el presidente de AECOP, en laSextaXplica: "Más buitres que los fondos...¡Somos las propias personas!".

Rafael Martínez, empresario de la construcción: "Tenemos muy poca mano de obra, y la que hay está encareciendo mucho los precios"

Rafael Martínez, presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria (AECOP), afirmó en laSexta Xplica que tienen "un gran problema de la mano de obra" que hace "encarecer mucho los precios".

Según cuenta el constructor, actualmente vivimos una tendencia mayor a la del 'house flipping', el negocio de reformar viviendas para venderlas más caras. "Se trata de comprar viviendas relativamente baratas y alquilarlas tal y como están, porque ahora mismo se alquila todo", explica en el plató.

Martínez asegura que esta situación no se produce por "grandes fondos buitres", sino "por los propios españoles": "Es de las propias personas que compramos viviendas para ello, para sacar una rentavilidad". "Más buitres que los fondos...¡Somos las propias personas! Porque somos el país de la picaresca y nos gusta el dinero fácil", zanja el constructor.

*Ya puedes ver el programa completo de laSexta Xplica en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Agresiones, vejaciones, "abusos y maltratos": Ada Colau y el resto de miembros de la Flotilla denuncian el "trato denigrante" de Israel
  2. Egipto alberga desde este lunes negociaciones críticas entre Israel y Hamás para la paz en Gaza
  3. El Gobierno da tres meses a Madrid, Aragón, Baleares y Asturias para que garanticen el aborto y pongan en marcha el registro de objetores
  4. Begoña Gómez afronta una nueva cita con el juez Peinado tras su decisión de llevarla ante un jurado popular
  5. "Que no quede como un asesino": la familia de Humberto Baena exige justicia y el fin del pacto de silencio sobre el último fusilado del franquismo
  6. Sébastien Lecornu presenta su dimisión como primer ministro francés horas después de conformar el nuevo Gobierno