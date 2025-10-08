La confesión de Emilio Delgado sobre si será o no rival de Ayuso en las próximas elecciones de Madrid: "Me gustaría"

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, ha admitido en Al Rojo Vivo que "es una opción" que pueda encabezar la lista del partido para las próximas elecciones, en 2027.

En la última intervención de Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, en la cual ha afirmado que "España debe salir de los Ventorros y las chistorras y ser un país que haga política a corto y largo plazo con políticas de largo alcance", ha hecho una auténtica declaración de intenciones.

Cuando Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, le ha preguntado si quería ser el candidato de Más Madrid para las próximas elecciones de la comunidad, éste ha revelado lo siguiente: "Es una opción". "¿Te gustaría enfrentarte a Isabel Díaz Ayuso?, seguía preguntando Ferreras: "Me gustaría. Es una opción que barajo y me lo tomo en serio", ha confesado Delgado.

Sin embargo, el político ha aclarado que aún queda mucho tiempo y eso es algo que decide la militancia: "Si me ponen de 1 o de 15, me parecerá bien", ha respondido, ante los divertidos comentarios de sus compañeros de mesa: "Valeroso eres", la ha dicho la periodista Lucía Méndez. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

