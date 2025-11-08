Emilio Delgado (Más Madrid): "Ayuso está disfrutando de unos pisos que no podría pagarse con su sueldo"

El miembro de Más Madrid ha recordado que la presidenta madrileña "está llevando un tren de vida que no puede pagarse con su sueldo de presidenta".

Durante estos días se está produciendo el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la presunta filtración de secretos que habría hecho sobre los supuestos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

A raíz de ello, Emilio Delgado (Más Madrid) ha señalado que la madrileña "está disfrutando de unos pisos que no podría pagarse con su sueldo: "Me parece que Madrid merece tener una presidenta que gaste menos tiempo en defender o justificar el enriquecimiento obsceno de todo su entorno inmediato y que lo pueda dedicar a defender Madrid de los 'lobbies' sanitarios o inmobiliarios. Yo creo que Ayuso está disfrutando de unos pisos que no podría pagarse con su sueldo. Está llevando un tren de vida que no puede pagarse con su sueldo de presidenta".

"Que proviene de unas comisiones de Quirón que es una empresa que es la mayor contratista de la Comunidad de Madrid. Acaba de saltar que cientos de madrileños recibieron notificaciones erróneas entorno al cáncer de colon. Que Quirón tiene sentado en el Consejo de la Comunidad de Madrid a una representante que trabajó 17 años para ellos. Que tú me digas (a Andrea Levy) que la presidenta no tiene nada que ver con esto es para echarme a temblar", ha añadido.

Para Delgado, en la defensa pública que han hecho desde el PP madrileño de González Amador "hay una cadena de mentiras que deberían hacer dimitir a alguien": "Aquí se nos dijo que el problema era una multa, pero esto son varios delitos fiscales. Luego nos dijeron que esto fue una persecución, cuando había una inspectora de Hacienda que ha dicho que no. Luego que el fiscal general había filtrado todo esto cuando hay periodistas que aseguran que tenían la información mucho antes de que le llegara al fiscal general".

"La cadena de mentiras, la impúdica forma en la que se enriquece el entorno de Ayuso y la constante dejación de funciones de la presidenta algo os debería hacer decir más allá de justificar todo lo que haya Ayuso", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.