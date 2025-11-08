Ahora

El Gran Wyoming, sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso: "Lo primero que se compra es un Maserati, no es que trate de disimular"

En un nuevo vídeo de laSexta Xplica, El Gran Wyoming analiza con ironía el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El presentador critica sus actos y lo califica de "pardillo" por sus decisiones fiscales y su falta de disimulo.

En este vídeo de laSexta Xplica, El Gran Wyoming habla sobre la situación de Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta semana iniciaba el juicio contra el fiscal genera del Estado, acusado de revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso,

"Es una víctima", ironiza el presentador de El Intermedio. "Este hombre es una víctima, pero no de sus fechorías, sino de las consecuencias que tienen", añade Wyoming. Asimismo, califica al novio de Díaz Ayuso como "pardillo" por la forma que ha llevado a cabo su forma de actuar.

"Fíjate lo pardillo que es el hombre que factura 'x 'cantidad un año, paga lo que corresponde y al año siguiente factura muchísimo más y decide no pagar. ¿Y qué hacía? Fabricar facturas falsas", explica El Gran Wyoming.

Por otro lado, comenta que González Amador tampoco se ha parado a pensar en disimular un poco lo que hacía. "Tampoco es que disimule mucho, el tío lo primero que se compraes un Maserati y no un Ford Fiesta y ahora se asusta de las consecuencias que tiene todo esto", opina el presentador.

