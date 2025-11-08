Wyoming habla de la relación de Juan Carlos I y Felipe VI: "Tiene bemoles lo que le ha hecho a su hijo"

El presentador de El Intermedio ha analizado las palabras del emérito para su hijo en su libro de memorias y ha recordado la "traición" que le hizo a su padre Juan.

El Gran Wyoming ha estado en laSexta Xplica donde ha hablado, entre otras cosas, del libro de memorias de Juan Carlos I. El presentador de El Intermedio ha hecho referencia a la actitud del emérito con Felipe VI y ha recordado un episodio vivido con Don Juan, su padre.

"Lo de este hombre es que es la leche. Los reyes no escriben memorias. Es una institución que viene de otro lado. No tienen que dar explicaciones", ha comenzado Wyoming.

El presentador de 'El Intermedio', en sus palabras, afirma que en el escrito "a su hijo le da cera": "Tiene bemoles lo que le ha hecho, pero a su padre le traicionó".

"Don Juan le llama a capítulo cuando Franco le manda a hacer puñetas. Juan Carlos dice que sí va a ir, y hay un cónclave de los monárquicos para ver cómo reestablecer la dinastía. Pero Juan Carlos no acudió", ha compartido.

Y concluye: "Se quedó con Franco en contra de su padre y le nombró rey saltándose la línea sucesoria. Don Juan no abdicó hasta muchos años después, llorando. Hasta ese día, Juan Carlos I fue rey por la gracia de Franco".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.