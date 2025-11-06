Miguel Ángel Rodríguez, retratado ante la verdad en el juicio contra el fiscal general

Miguel Ángel Rodríguez, acorralado: culpa a la "izquierda voraz y no solo de los medios de comunicación"

"Contamos una información que, con el tiempo, se ha demostrado que es la verdad le pese a quien le pese", ha declarado Pérez Medina, jefe de tribunales de

El contexto M.Á.R. casi ha presumido de su capacidad para lanzar noticias falsas, tras ser él quien crease y difundiese el bulo de que la Fiscalía quien ofreció pactar al novio de Ayuso cuando fue al revés.

Semana clave a nivel judicial en España. Semana clave marcada por el juicio a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que está acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la difusión del email de Alberto González Amador. Con el paso de los días los testigos se han ido sucediendo en el Tribunal Supremo, siendo Miguel Ángel Rodríguez uno de los más destacados en pasar por la Sala de lo Penal.

Porque el jefe de gabinete de Ayuso casi ha presumido de su capacidad para lanzar noticias falsas. Porque fue él quien creó y difundió el bulo de que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando fue al revés. Porque hablo de "una deducción lógica" cuando, realmente, se lo inventó.

Y es que fue el abogado de González Amador quien quiso llegar a dicho acuerdo, algo que contó Alfonso Pérez Medina, jefe de tribunales de laSexta, desmintiendo además el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. El periodista ha declarado también como testigo en el juicio contra el tribunal para contar la verdad, "le pese a quien le pese".

"Reconstruimos la cadena completa y salimos con el titular exactamente contrario al que se había publicado y a la información que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidente de la Comunidad de Madrid", ha expuesto Pérez Medina.

Todo, "después de consultar tres fuentes distintas". "Me cuentan el contenido de esos correos electrónicos, los de los dos. Contamos la información que, con el tiempo, se ha demostrado que es la verdad. Le pese a quien le pese", ha compartido el periodista en el Tribunal Supremo.

Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, a lo suyo: "No, yo no tengo ninguna fuente. No soy un notario que necesite una compulsa".

Además, en su declaración cargó contra "la izquierda voraz no solo de los medios de comunicación, del aparato del Estado" para afirmar que lanzó el email "para desmentir a laSexta": "Yo recibo el email, El Mundo lo desvela, laSexta lo desmiente y lanzo eso para desmentir a laSexta", expuso en el Tribunal Supremo.

