Ahora

laSexta Xplica

Afra Blanco: "Los recortes en las plantillas y la infrafinanciación tienen el objetivo de asesinar la sanidad pública, es convertir un derecho en un negocio"

La sindicalista reivindica que la sanidad pública es un verdadero "derecho", frente a la realidad que viven muchas comunidades autónomas: "Va de elegir si nos queremos cuidar entre todos o solamente curar a los que se lo puedan pagar".

Afra Blanco: "Los recortes en las plantillas y la infrafinanciación tienen el objetivo de asesinar la sanidad pública, es convertir un derecho en un negocio"

"Es imposible ser imparcial en este debate, por resperto a Anabel", comienza su intervención Afra Blanco, subrayando que "cuidar lo público es cuidar a los que nos cuidan". La sindicalista denuncia que no todas las fuerzas políticas comparten esta visión. "Porque no todas creen en lo público", señala.

Afra recuerda la ley general de Sanidad de 1986: "¿Qué pasó? ¿Quién es el arquitecto del sistema nacional de salud y de llevar 33 años siendo los líderes mundiales en trasplantes? Ernest Lluch, socialista. No es lo mismo hablar de Mónica García que Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso", compara la tertuliana.

"Esto va de elegir si nos queremos cuidar y curar entre todos o solamente curar a los que se lo puedan pagar", añade Blanco, alertando sobre las consecuencias de los recortes de plantillas, las largas listas de espera y la infrafinanciación del sistema: "Todo esto tiene el objetivo de asesinar la sanidad pública; es convertir un derecho en un negocio".

Puedes escuchar toda la intervención de Afra Blanco en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón tira de victimismo y anuncia su salida como president culpando al Gobierno de Sánchez: "Ya no puedo más"
  2. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  3. El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de mascarillas
  4. Detenido un hombre en Moguer (Huelva) acusado del asesinato de su expareja
  5. Giro en la investigación del robo en el Louvre: fue obra de delincuentes comunes, no del crimen organizado
  6. Un terremoto sacude el norte de Afganistán y deja al menos 15 muertos y más de 320 heridos