Afra Blanco: "Los recortes en las plantillas y la infrafinanciación tienen el objetivo de asesinar la sanidad pública, es convertir un derecho en un negocio"

La sindicalista reivindica que la sanidad pública es un verdadero "derecho", frente a la realidad que viven muchas comunidades autónomas: "Va de elegir si nos queremos cuidar entre todos o solamente curar a los que se lo puedan pagar".

"Es imposible ser imparcial en este debate, por resperto a Anabel", comienza su intervención Afra Blanco, subrayando que "cuidar lo público es cuidar a los que nos cuidan". La sindicalista denuncia que no todas las fuerzas políticas comparten esta visión. "Porque no todas creen en lo público", señala.

Afra recuerda la ley general de Sanidad de 1986: "¿Qué pasó? ¿Quién es el arquitecto del sistema nacional de salud y de llevar 33 años siendo los líderes mundiales en trasplantes? Ernest Lluch, socialista. No es lo mismo hablar de Mónica García que Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso", compara la tertuliana.

"Esto va de elegir si nos queremos cuidar y curar entre todos o solamente curar a los que se lo puedan pagar", añade Blanco, alertando sobre las consecuencias de los recortes de plantillas, las largas listas de espera y la infrafinanciación del sistema: "Todo esto tiene el objetivo de asesinar la sanidad pública; es convertir un derecho en un negocio".

