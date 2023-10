Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE, defiende en laSexta Xplica las bondades del despido libre: "Supondría la contratación libre, y los trabajadores tendrían mucha más capacidad de negociación".

"Cuando te despiden en Estados Unidos, te vas a la competencia, pero en España te vas al abogado, esa es la diferencia", afirma el experto durante su participación en un debate sobre la precariedad laboral, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Díaz-Giménez insiste: "Si nuestro mercado fuera mucho más flexible y diéramos incentivos para que hubiera muchas más empresas, los trabajadores tendrían más capacidad de negociación". Según ha planteado, "todos los que no cumplen, se saltan las reglas, no pagan las horas, que explotan, no tendrían sitio".