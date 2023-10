LaSexta Xplica muestra una "radiografía" de los salarios en nuestro país. Una de cada cinco personas en España tiene un sueldo que oscila entre los 12.000 y 21.000 euros brutos anuales. En total son unos 4,5 millones de personas.

Por otra parte, 3,7 millones cobran entre 21.000 y 30.000 euros, pero el 75% de la población total percibe salarios inferiores a los 30.000 euros. "Los sueldos en España no son especialmente altos", reflexionan los expertos en el plató del programa. Una idea que enlaza con el discurso de una joven cuyas palabras se han hecho "virales" en los últimos días.

"Que los jóvenes españoles consideremos 2.000 euros netos al mes un buen sueldo es un drama. ¿Qué sueldo supuestamente bueno no te permite vivir solo, tener gastos normales y ahorrar?", reflexiona. "Si no te permite estas tres cosas, permíteme que te diga que no es un buen sueldo", agrega la joven, quien lamenta que "hoy en día en ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga, 2.000 euros se te quedan cortísimos".