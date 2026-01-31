La defensa de Susana Díaz por la regularización de migrantes: "España no la podemos mantener solo los españoles"

"A nuestros abuelos sus pensiones no se las vamos a mantener solo los nacidos aquí", ha expresado la expresidenta de la Junta de Andalucía.

Susana Díaz se ha mostrado muy crítica en laSexta Xplica con la posición de Feijóo con respecto a la regularización masiva de migrantes. "Yo creo que está tirado al monte porque le da pánico cómo le está comiendo la tostada Vox. Feijóo no es tonto, sabe que lo que dice es mentira, y cuando un político dice algo que sabe que es mentira, solo lo puede hacer o por interés o por miedo y hacerlo tanto por interés como por miedo me parece grave", ha expresado.

Así, la expresidenta de la Junta de Andalucía ha defendido que "no hay efecto llamada", y ha señalado que "Aznar regularizó a más migrantes", en concreto "a más de 500.000". Asimismo, la política del PSOE ha afirmado que "no se tensionan los servicios públicos con lo migrantes porque ya pueden ir a un hospital y pueden ser atendidos en un centro de salud". "Ahora lo que van a hacer es cotizar", ha subrayado.

"Hay un debate que es racista y que es xenófobo, que es el debate de España solo para los españoles, como para Trump América solo para los americanos. España no la podemos mantener solo los españoles. A nuestros abuelos sus pensiones no se las vamos a mantener solo los nacidos aquí. Nuestros servicios públicos no los vamos a poder mantener. y esta gente viene a contribuir y ayudar", ha manifestado Díaz.

