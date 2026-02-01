Borrell asegura que "Trump no está solo": "A su alrededor hay una enorme concentración de poder"

El exvicepresidente de la Comisión Europea sostiene que no solo le preocupa el presidente estadounidense, quien cuenta con "intelectuales cuyos nombres seguramente no los tenemos presentes, ni mucho menos".

El exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell ha asegurado en 'laSexta Xplica' que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no está solo", sino que "tiene a su alrededor una enorme concentración de poder".

En primer lugar, Borrell ha señalado la "actitud de matonismo" del mandatario republicano": "Si no haces lo que te digo te voy a poner aranceles , ahora quiero que gastes más en defensa... Es una actitud que yo creo que la reacción europea ha sido excesivamente pasiva, como diciendo, 'bueno, ya se le pasará, no se nos enfade".

Asimismo, ha indicado que el magnate "es un personaje al que le gusta que le adulen y que solo respeta al fuerte": "A mí no me preocupa solo Trump. Trump no está solo. Trump no es él solo. Si estuviera solo ya hubiera habido una reacción política".

"Alrededor de Trump hay una enorme concentración de poder y hay intelectuales cuyos nombres seguramente no los tenemos presentes, ni mucho menos", ha asegurado el exvicepresidente.

De esta manera explica que personas como Trump "tienen alrededor suyo a personas infinitamente ricas e infinitamente poderosas, porque controlan las plataformas de la comunicación digital".

"Debería producirnos temor y deberíamos de estar más informados de quiénes son los que están a su alrededor", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.