Daniel Vila: "El problema es el impacto del turismo en el derecho a una vivienda digna, no el negocio turístico"

En un análisis crítico sobre la crisis de la vivienda en España emitido en laSextaXplica, el economista y asesor financiero Daniel Vila señala que "el verdadero problema no reside en la legitimidad, o no, de tener una vivienda de uso turístico", sino el "impacto que el turismo produce en la vivienda residencial", especialmente en un contexto donde "millones de personas, en su mayoría nuevos inquilinos", no pueden acceder a una vivienda en condiciones dignas.

"El tema es el impacto del turismo en la vivienda residencial, la vivienda para el uso del derecho a tener un techo y un proyecto vital. No los problemas del negocio de la vivienda turística", insistió.

Vila considera que el diagnóstico del problema "está claro desde hace tiempo", pero asegura que el debate público sigue desviado: "De lo que tendríamos que hablar ahora es de las soluciones que se están aplicando, y hay algunas que se están aplicando con enorme insuficiencia; otras ni siquiera se están aplicando".

Para ilustrar la gravedad de la situación, Vila comparó el mercado de la vivienda con "un incendio con heridos", que requiere tanto medidas de urgencia —como "torniquetes y cortafuegos"— como soluciones estructurales a medio y largo plazo: "En este momento, en nuestro país, se están aplicando torniquetes y se están haciendo cortafuegos, todos insuficientes, obviamente, y no se están abordando algunos de los problemas de fondo desde ya".

