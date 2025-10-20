Ahora

Tregua de quita y pon

Netanyahu juega con los gazatíes: activa y desactiva el alto el fuego a su antojo mientras sigue bombardeando Gaza

El contexto Desde que se firmó el acuerdo, ha habido 80 violaciones por parte de Israel del alto el fuego que ha dejado 97 muertos. Además, también hay 230 heridos palestinos que, según el Ejército, traspasaban la línea amarilla.

Netanyahu juega con los gazatíes: activa y desactiva el alto el fuego a su antojo mientras sigue bombardeando Gaza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El alto el fuego en Gaza está resultando ser tan frágil como temíamos. Tras un incidente en el sur de la Franja que ni siquiera aún está claro, Israel se lanzó a bombardear por toda Gaza: tiendas de desplazados, trabajadores, familias... Más de 40 personas murieron. Y de repente, como si nada hubiera pasado, el Ejército de Israel anunció que la tregua volvía a estar vigente.

Como si se tratara de un botón: ahora lo enciendo, ahora lo apago. Así es como en pocas horas Netanyahu ha desatado una ola de bombardeos masivos sobre Gaza. Algunas informaciones apuntan a que el motivo fue un vehículo israelí que habría pasado por encima de un explosivo sin detonar, provocando la muerte de dos soldados. Pero el recurrente recurso de culpar a Hamás esta vez no ha convencido al presidente Trump.

"Creemos que tal vez la cúpula no está involucrada en eso. Así que pueden ser rebeldes internos", la decía el presidente estadounidense a Netanyahu por teléfono. Tiendas de campaña de refugiados, periodistas, un colegio, una cafetería, el cierre total del acceso de ayuda humanitaria y 44 muertos después, Netanyahu decide volver a activar el alto el fuego.

"¿Sigue el alto el fuego en pie?", se le escucha preguntar Trump a Netanyahu en el vídeo que acompaña esta noticia. Ante esto, el primer ministro israelí responde "sí". Un sí sin consecuencias.

El experto en relaciones internacionales, Jesús Núñez, ha explicado este lunes en Al Rojo Vivo que, "desde que se firmó el acuerdo, ha habido 80 violaciones por parte de Israel del alto el fuego y ha habido 97 muertos". 230 heridos palestinos la mayoría de ellos civiles que, según el Ejército, traspasaban la línea amarilla.

Un límite, hasta ahora invisible, que este lunes comienzan a delimitar con bloques de hormigón amarillo. Tratando así de compensar los vaivenes tiránicos de un líder que aún así no consideran como genocida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España propone acabar definitivamente con el cambio de hora en la UE en 2026: "Ya no tiene sentido"
  2. El Supremo cita como testigos al exgerente del PSOE y a una trabajadora por "posibles pagos en metálico" a Ábalos y Koldo
  3. Saiz rectifica y Seguridad Social plantea ahora congelar las cuotas de autónomos más bajas en 2026
  4. Una caída de la nube de Amazon provoca fallos en cientos de webs, pagos con tarjeta y Bizum
  5. Sonrisas ante las cámaras y gritos en el Despacho Oval: Trump urge a Zelenski a aceptar ceder territorio a Putin para evitar ser "destruido"
  6. Siete minutos y un botín de valor incalculable: crónica de un robo relámpago en el Louvre, el museo más famoso del mundo