"Cuando cae una bomba en Bagdad sube la mortadela en el Mercadona": Benjamín Prado ironiza sobre el 'efecto cohete y pluma'

El periodista Benjamín Prado analiza en laSexta Xplica el origen real de las subidas de precios que estamos experimentando y "se reafirma en la idea de que no se trata de bajar impuestos, sino de regular los precios".

La subida de precios que ha conllevado la guerra en Irán -con el incremento en el petróleo y la difícil situación en el estrecho de Ormuz- ha golpeado fuertemente en el bolsillo del ciudadano de a pie de medio mundo. Algo que Benjamín Prado recuerda en laSexta Xplica y que le hace reafirmarse en la idea de que "no se trata de bajar impuestos, sino de regular los precios".

"Es lo que habría que hacer para que al final las bajadas de impuestos no se las terminen quedando las gasolineras", dice con contundencia. El periodista habla de lo que muchos han llamado 'efecto cohete y pluma', la teoría que explica la subida rápida y la bajada lenta de la gasolina y asegura que "estos" se lo han "inventado". "Cuando cae una bomba en Bagdad, sube la mortadela en el Mercadona esa misma tarde, y sin embargo, en la calma luego nunca acaba de caer", asegura.

Prado insiste en la idea de que bajar impuestos no es una medida efectiva y afirma que ya no sabe si se trata de algo de izquierdas o de derechas, porque "según le conviene a uno u otro van cambiando". "Ahora el Partido Popular dice que hay que bajar los impuestos, pero subieron el IRPF cinco veces, subieron el IVA, subieron el de sucesiones, subieron el de patrimonio, inventaron un impuesto al sol, subieron las tasas universitarias, vaciaron la hucha de las pensiones. Ahora dicen que hay que bajar los impuestos", señala.

"Yo creo que los impuestos están muy bien donde están", sentencia.

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