Benjamín Prado responde a Trump: "El que ha cerrado el estrecho de Ormuz ha sido él y Netanyahu con sus bombas"

Más Vale Tarde debate sobre el fin del ultimátum de Donald Trump a Irán y la situación del estrecho de Ormuz una vez acabe la guerra. Benjamín Prado recuerda que el estrecho "estaba abierto" hasta que empezaron los ataques de EEUU e Israel.

Hoy a las 2:00 de la madrugada se acaba el ultimátum de Donald Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y la agencia 'Axio' habla de pequeños avances en la negociación entre Estados Unidos y el régimen iraní.

Antonio Maestre opina que "afectar a la economía mundial a través del estrecho de Ormuz" no solo ha resultado ser una medida "efectiva" por parte de Irán en esta guerra, sino que, gracias a que ha comprobado que puede hacerlo, "ya va a tener esa fuerza para siempre".

"Irán ahora va a cobrar un paso a quien decida", sostiene el periodista. Mayte Alcaraz comparte esta idea y asegura que "el final de esta guerra es el fracaso absoluto de Donald Trump".

Benjamín Prado ironiza con las amenazas de Trump de que "toda una civilización morirá" en Irán y señala que eso descarta que "fuera a Irán a salvar a las mujeres o a devolver la democracia". Además, recuerda que "el estrecho de Ormuz estaba abierto. El que lo ha cerrado ha sido Trump y Netanyahu con sus bombas".

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