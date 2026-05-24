Susana Díaz: "El Zapatero que yo he conocido era una persona a la que nunca vi interés en cuestiones económicas"

La política socialista expresó su deseo de escuchar qué tiene que decir el expresidente del Gobierno al respecto. "Para mí siempre ha sido el presidente de los derechos, del matrimonio igualitario y de la lucha por la igualdad", manifestó.

Susana Díaz defendió en laSexta Xplica la "presunción de inocencia" del presidente Zapatero, tras lo que expresó su "respeto también a la justicia". Además, destacó su deseo de escuchar al expresidente del Gobierno, ya que, afirmó, la persona que ella ha conocido y ha tratado cuando era presidente era alguien a quien nunca vio "interés en cuestiones económicas".

"Para mí siempre ha sido el presidente de los derechos, del matrimonio igualitario, de la lucha por la igualdad, de la lucha por el fin de ETA en nuestro país y la verdad es que en las informaciones que van apareciendo yo no reconozco al presidente Zapatero", manifestó la política socialista, tras lo que insistió en que lo que le "sorprende es que en los años en los que él fue presidente del Gobierno" jamás lo escuchó ni le vio "el más mínimo interés crematístico en nada".

En este sentido, la expresidenta de la Junta señaló que ella ha discrepado con Zapatero "sobre Venezuela", pero esto le sorprende y no se lo esperaba. "Creo que ese sentimiento de querer escucharlo es un sentimiento muy compartido en mi organización, en muchos socialistas que quieren escucharlo porque no reconocen en ese auto a la persona que durante tantos años jugó otro papel dentro y fuera del PSOE, en el Gobierno e incluso cuando estuvo en la oposición. No es el presidente que habíamos conocido, y por eso esa necesidad imperiosa de poder escucharlo", concluyó.

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