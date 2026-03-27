Afra Blanco llama a hacer "un seguimiento" de las medidas anticrisis "porque en ciertas gasolineras no se está viendo reflejada esa rebaja"

La sindicalista ha hecho esta valoración este viernes en Más Vale Tarde al abordar la subida de la inflación en España al 3,3%.

La guerra en Irán desatada por Estados Unidos (EEUU) e Israel ya ha surtido efecto en la inflación de España. Prueba de ello, es que el INE ha anunciado que ha subido al 3,3%. Una cifra que, no obstante, se ha limitado por las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno y avaladas este jueves por el Congreso de los Diputados.

En este sentido, la sindicalista Afra Blanco ha valorado este viernes en Más Vale Tarde que "habrá que hacer un seguimiento" de estas inciativas "porque estamos viendo que en ciertas gasolineras no se está viendo reflejada esa rebaja". De hecho, ha subrayado que el foco debe ponerse "sobre todo, en las familias más vulnerables y los sectores estratégicos".

Además, Blanco ha considerado que "es justo" que los ciudadanos "tengamos la información necesaria para entender que" y también para "poner en aviso a las gentes de la situación tan compleja que se está viviendo y previsiblemente seguiremos viviendo.

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