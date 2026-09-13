De los comentarios machistas a la violencia en las calles: así es como los jóvenes acogen el mensaje ultra desde las redes

Antonio Pérez Lobato muestra en laSexta Xplica cómo las redes sociales pueden conducir a jóvenes sin ideas políticas hacia pensamientos ultra, aprovechando su malestar y señalando a mujeres y migrantes como culpables de sus problemas.

Antonio Pérez Lobato propone al espectador de laSexta Xplica un curioso experimento para analizar cómo se moldea a los jóvenes para que tengan pensamientos ultra a través de las redes sociales, aunque, de partida, no tengan ninguna idea política. "Probablemente, esto no empieza donde ustedes creen", advierte.

Entre los post que aparecen en sus 'feed' de Instagram no aparece ni una sola palabra que hable de política explícitamente. "Lo que vemos es autosuperación", asegura antes de leer uno de estos post: "Trabaja, nadie va a venir a salvarte". "A esa edad, el cuerpo y el dinero son dos cosas que crees que pueden estar bajo tu control", comenta, para después remarcar que se trata de un mensaje de "individualismo y capitalismo".

Pero tras este primer paso, llega la primera cosa importante: "Tu fracaso deja de ser tuyo". "Yo soy un hombre de alto valor. No puedo estar con otra mujer que no lo sea", lee mostrando otra de estas publicaciones.

El periodista da paso a algunos vídeos que refuerzan estas ideas y comportamientos, donde se señala a las mujeres y a los migrantes como principales causantes del descontento de estos jóvenes. Se muestran imágenes de chicos con machetes. "Dicen que son migrantes, que están en Ceuta o cerca de ti", señala. Sin embargo, en este caso en concreto, la escena sucedió en Colombia.

"Y de repente llega un político que te dice exactamente lo que te está llegando al móvil. 'Este tío sí que sabe'". Uno de ellos es, como se infiere del siguiente vídeo del que se hace eco Lobato, Santiago Abascal, quien habla en un discurso sobre los españoles que migraron y refiere que ninguno de ellos iba "con un machete" por Suiza, Inglaterra o Alemania y que todos tenían sus papeles en orden.

Y este es, según Lobato, "el viaje completo del post anónimo a un escaño": "No solo quieren tu voto, quieren más". Cruces de Borgoña, tercios, Franco, mucha épica y mucha IA terminan de completar este cóctel en el que ya no hace falta mencionar ningún nombre ni partido ni idea.

Lo más grave, señala, es que todo proviene de un malestar real: "Son chicos que no pueden pagarse un piso, no saben qué hacer con sus vidas y están bastante solos. La ultraderecha no se ha inventado nada de esto. Solo ha llegado la primera y les ha puesto un culpable".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido