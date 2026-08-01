Joan Baldoví analiza la crisis migratoria y carga contra Abascal y Alvise: "Me producen un profundo asco"

¿Qué ha dicho? El síndic de Compromís acusa al líder de Vox de intentar "sacar tajada política" de una tragedia y pide prudencia ante la gravedad de la situación.

Joan Baldoví ha respondido con dureza a las declaraciones de Santiago Abascal sobre la crisis migratoria y el caos vivido en Ceuta. Durante su intervención en laSexta Xplica, el síndic de Compromís ha acusado al líder de Vox de aprovechar la situación para obtener rédito político y ha lamentado el tono empleado en el debate público.

"¿Qué busca Santiago Abascal con estas declaraciones?". Ha sido la pregunta que ha contestado Baldoví durante el programa, a lo que ha contestado que siente "indignación" y "asco".

Así, define a figuras como Abascal de "buitres que quieren sacar tajada política". "Me dan profundo asco los nazis que han ido allí, me da profundo asco Alvise, que es un delincuente, me da un profundo asco Abascal, incluso Feijóo, y los que están en las redes", sostiene.

"Con 100 muertos intentan sacar tajada política de esta desgracia. De esta utilización de estos chavales van a intentar desestabilizar un país. A mí me parece, en definitiva, que con 100 muertos sobre la mesa, yo sería mucho más prudente a la hora de hacer este tipo de declaraciones absolutamente incendiarias", ha concluido, en referencia al líder de Vox.

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