Patxi López, sobre la crisis en Ceuta: "El Gobierno estuvo allí desde el primer minuto y antes había reforzado la seguridad"

El portavoz del PSOE en el Congreso ha criticado que "hay gente que es experta en utilizar las crisis para alimentar el odio, el rechazo al diferente y la crispación".

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha defendido en laSexta Xplica que el Gobierno ha puesto respuestas a la crisis en Ceuta. "Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha expresado.

Sin embargo, ha asegurado que "el Gobierno desde el minuto, con Sánchez a la cabeza, ha puesto medios", a lo que ha añadido que incluso "antes, ya había reforzado la seguridad y había mandado 500 efectivos entre Policía y Guardia Civil a Ceuta".

En este punto, el socialista vasco ha criticado que "hay gente que es experta en utilizar las distintas crisis que hemos atravesado en este país para alimentar el odio, el rechazo al diferente y la crispación". "Hay dos formas de hacer política: la que pone respuestas a una crisis y la que se aprovecha de la crisis", ha manifestado.

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