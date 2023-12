Celia Villalobos ha cuestionado con sorna por qué Junts y el PSOE no se reúnen en España en lugar de hacerlo en Suiza: "Junts está representado en el Congreso de los Diputados y el PSOE también. ¿Por qué no se reúnen en el Congreso?"

"¿Hace falta que esté Puigdemont?", ha agregado la exdiputada del PP, quien ha censurado la figura del expresidente catalán Carles Puigdemont, como puede observarse en el vídeo superior. "Me parece innecesario el espectáculo que nos está dando Puigdemont. Me parece terrible cómo controla todo, las amenazas... Me parece fuera de lugar", ha insistido.

Durante su participación en el programa laSexta Xplica, Villalobos ha opinado que el presidente Pedro Sánchez "tiene lo que quería, lo único que le importa, seguir como presidente". "La única forma para dejar de serlo es una moción de censura y ya digo que no veo al PP apoyándose en Puigdemont para hacer una moción de censura a Sánchez. Creo más en Podemos que en éstos", ha concluido.