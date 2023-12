El periodista José Enrique Monrosi ha manifestado en laSexta Xplica su opinión sobre la elección del PSOE y Junts del diplomático salvadoreño Francisco Galindo como verificador internacional.

"Creo que de las cosas que se han negociado y escenificado hasta ahora, la que va a tener más complicado de explicar el Gobierno de España va a ser la figura difícilmente asumible y tragable de un verificador internacional experto en refugiados, que ha participado en procesos de paz", ha afirmado Monrosi, quien recuerda que el contexto de estas reuniones "es completamente diferente".

"Yo he defendido y defiendo la conveniencia política a medio y largo plazo que pueda tener la ley de amnistía para la normalización política... Pero para hacer política entre partidos no hace falta un señor experto en procesos de paz ni en refugiados", ha recalcado. Para Monrosi, "su mera presencia deslegitima al que lo exige".

"El Gobierno de España no está negociando con terroristas, sino con otra formación política que quiere hacer política. Me parece que la figura y el perfil de este señor del que no se nos ha explicado nada, solo se nos ha dado su nombre, me parece que no tiene un pase", ha recalcado el periodista.