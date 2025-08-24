El dueño de un hotel revela a Equipo de Investigación que ha invertido 75.000 euros en reformas aconsejado por Booking: "Si no estás con ellos, te mueres"

Booking supone el 75% de las reservas de muchos hoteles, aseguraron propietarios de hosteles a Equipo de Investigación en 2024. La visibilidad que proporciona en internet y redes sociales ha conseguido que hostales de todos los tamaños y lugares pudieran expandir sus horizontes.

La plataforma de reservas Booking ha supuesto un antes y un después en el sistema de alojamientos y en la forma de conseguir unas vacaciones por parte de los turistas.

José Vizcarro, propietario de la Pensión Chiqui, en Peñíscola, abierta desde el año 1992, aseguró al programa que "de las siete reservas" que tienen, "cinco son de Booking".

Eso sí, para seguir creciendo o mantenerse es necesario escuchar las recomendaciones de la plataforma. "Nos presionan muchísimo y las opiniones son muy importantes", sostuvo.

"Antes de Booking teníamos tres habitaciones por planta con un baño compartido, ahora tenemos baños en cada habitación", reveló Vizcarro confesando que invirtió 75.000 euros en reformas: "Si no estás con ellos, te mueres".

