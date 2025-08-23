Paco Castañares explica el gran peligro de los incendios de sexta generación: "Multiplica hasta por 10 la energía del fuego"

El exdirector general de Medio Ambiente de Extremadura, en laSexta Xplica, ha afirmado que los incendios en su comunidad "eran inextinguibles".

Paco Castañares, exdirector general de Medio Ambiente de Extremadura, ha estado en laSexta Xplica para hablar de los incendios que han arrasado la comunidad extremeña. En el comienzo de su exposición, ha dejado claro que el fuego "era inextinguible".

"En el de Jarilla, los vecinos de la otra ladera de la sierra vieron caer el rayo y rápidamente salir las llamas. Tras ese trueno cayó una tromba de agua importante que pensamos lo apagaría, pero tan solo lo bajo los humos. Luego se recuperó y tiró en dirección contraria. Casi 10 días ardiendo", dice.

Y explica el motivo por el cual estos incendios, de sexta generación, son un problema: "Es la gran coalición. El incendio forestal quema combustible y además interactúa con una atmósfera inestable. Eso multiplica hasta por 10 la energía del incendio. Y además la velocidad de propagación. Por la noche, se quemaron 400 hectáreas; a la mañana siguiente eran 4.000".

Como solución, apunta al llamado "proyecto mosaico": "Le ha dado forma técnica la escuela de forestales de la Universidad de Extremadura. Se reclama a la Junta, desde hace tiempo, tierras para recuperar olivares perdidos, castañares de fruto perdidos, zonas de cultivo... Si eso sale adelante, como debería haber sido ya, sería un ahorro importante en prevención y defensa contra los incendios".

"Pero lejos de ponerle la alfombra roja se están poniendo trabas. La burocracia administrativa se las pone. Los gobiernos cambian, incluso de partido cuando se pierden las elecciones, pero el aparato administrativo no. Es el mismo", expresa Castañares.