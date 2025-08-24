El exembajador de España en China desvela lo que más le impresionó del país fue "cómo en un país comunista había tantos yates"

laSexta Columna entrevista, en un programa de mayo de 2025, a Rafael Dezcallar, embajador de España en China entre 2018 y 2024, que en este vídeo explica cómo fue su llegada al gigante asiático, donde "las desigualdades siguen siendo un problema".

Al Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, y China, el segundo más extenso, les une la creencia en la protección de un bien superior. "En el caso de Iglesia, la salvación de los católicos. En el del Partido, la salvación de China, de sus enemigos exteriores y de sus demonios interiores", explica Rafael Dezcallar, embajador de España en China hasta 2024.

Dezcallar apunta en el vídeo sobre estas líneas que esa "misión trascendental" justifica "cualquier posición de poder que una y otra detenten y a esa misión se entregan todos".

Cuando el exembajador llegó al país asiático, asegura que la isla de Hainan fue uno de sus mayores impactos. Recuerda que tras dar una vuelta por el puerto "vi yates que no me esperaba ver". Admite que "aquello me hizo pensar cómo era un país comunista en el que había esta cantidad de yates que son, evidentemente propiedad de millonarios".

Dezcallár acababa de llegar al segundo país con más multimillonarios del mundo, entre otras cosas porque Xiaoping, cuando lanzó su programa de reformas, pronunció la frase "es hermoso enriquecerse". "Significa 'ganen ustedes dinero, porque si ganan ustedes dinero el país crecerá, será más rico, y si ustedes son más ricos, otros no lo serán tanto", comenta.

En este sentido, Dezcallar señala que, actualmente, "las desigualdades siguen siendo un problema en China".

