Cristina Almeida: "Lo peor para mí sería que condenaran al fiscal general porque no tienen la más mínima prueba; sería un palo a la justicia"

La abogada afirmó en laSexta Xplica que "la UCO está cada vez más determinada en hacer unas investigaciones al son del que toca".

Cristina Almeida se pronunció en laSexta Xplica sobre el juicio al fiscal general y declaró, en lo referente a la declaración de la UCO que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil "cada vez está más determinada en hacer unas investigaciones al son del que toca".

"Lo que yo siento del fiscal no es la UCO, sino que me temo lo peor porque esos mismo que lo van a juzgar son quieren lo han llevado al Supremo. Lo peor para mí sería que lo condenaran, porque no tienen el más mínimo destino de la prueba", expresó Almeida.

Para la abogada, "eso sería un palo a la justicia". "Y yo tengo un sentido muy profundo de la justicia, no te creas que no creo en ella, pero yo ya me estoy dando cuenta que hoy la política se está haciendo en la justicia y eso me permite opinar que ya no tengo tanta confianza en la justicia y a lo mejor ya no la tengo que tener en la política", concluyó.

