Una camarera de piso, sobre los sueldos: "Con complementos sospechosos te dicen que cobras el salario mínimo cuando no es así"

Carmen Casín, camarera de piso, denuncia en laSexta Xplica que su sector está cada vez más precarizado y que son muchos los empresarios que maquillan los salarios con complementos "sospechosos".

"¿Somos conscientes de que hay muchos empresarios que maquillan el salario mínimo?", pregunta Carmen Casín, camarera de piso, en laSexta Xplica. Los trabajadores de su sector, explica, "no cobran 1.221 euros", sino que quienes les contratan añaden complementos, como el de transportes. "Con esos complementos sospechosos, te dicen que estás cobran el salario mínimo cuando estás por debajo", asegura.

Carmen explica que acaban de tener una subida de sueldo por convenio y ahora cobran unos 1.500 euros, pero que quienes están contratados por empresas externalizadas llegan a cobrar entre 400 y 500 euros menos. "Muchas están contratadas como limpiadoras, cuando están ejerciendo la misma profesión que yo", denuncia.

También explica que hay quien cobra por habitación hecha. "Muchas cobran dos euros por habitación. ¿Cuántas tienen que hacer para sacar un salario digno?", lanza a los empresarios presentes en plató.

El trabajo afecta también a su salud: "Se rompen física y anímicamente y no nos podemos jubilar dignamente. Tenemos salarios precarios. Vivimos malamente para trabajar y luego no nos podemos jubilar dignamente".

"Las mutuas disfrazan las bajas laborales con IT. Te dicen que eres vieja, que tienes artrosis. No, señor. Me rompo de trabajar como una bestia para tener un salario con el que no puedo vivir", dice con contundencia.

La trabajadora aplaude la labor de UGT por defender que se les otorguen coeficientes reductores para que puedan jubilarse dignamente y pide al Gobierno que también les ayude. "Ya que tenemos una vida que no es la que deberíamos tener, que nos podamos jubilar dignamente".

Carmen echa la culpa a los empresarios de que su sector esté cada vez más precarizado: "Hay muy pocos empresarios solidarios. Luego nos dicen que tenemos absentismo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido