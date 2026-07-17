Gonzalo Bernardos, sobre el absentismo laboral: "No es un problema de empleados ni de empresarios, es un problema de país"

Gonzalo Bernardos responde a la polémica campaña de la patronal cántabra y propone soluciones contra el absentismo: "Poner más dinero en la medicina, tratar mejor al trabajador y concienciarlo de que debe ser responsable, como también lo debe ser el empresario".

La polémica campaña de los empresarios de Cantabria contra el absentismo laboral ha despertado la indignación de los sindicatos, que consideran que en estos anuncios se mezclan las ausencias injustificadas con las bajas médicas.

Más Vale Tarde lo analiza con Gonzalo Bernardos, que recuerda que "absentismo solo es aquel que no va al trabajo porque no le da la gana no estando enfermo, pero es que la mayoría de las bajas laborales son por estar enfermo".

El economista explica que "durante 35 años las empresas solo han mirado para un lado, que es recortar los costes, y el primero es el que tienen en mayor medida, que es el recorte de personal".

"Cuando te llega tarde el segundo plato, muchas veces es porque no hay suficiente personal en cocina o haciendo de camarero. Cuando el médico te atiende una hora tarde, es porque le han puesto excesivas visitas ese día, y cuando muchas veces el técnico de internet no te llega a casa el día previsto, es probablemente porque la empresa no le ha avisado", responde Bernardos, que señala que "no siempre el trabajador es culpable".

Soluciones para el absentismo

Bernardos señala que "estaría muy bien que las empresas tuvieran medicina preventiva". Es el caso de los mayores de 55 años, que muchos de ellos tienen problemas de espalda o musculares, mientras que en los jóvenes hay que prestar atención a la salud mental. "Si atajamos lo problemas anteriormente, esto se puede solucionar", afirma.

Por otro lado, reclama un consenso entre patronal, administraciones y sindicatos, que pasaría por "poner más dinero en la medicina, tratar mejor al trabajador y concienciarlo de que debe ser responsable, como también lo debe ser el empresario".

"Esto no es un problema de empleados, no es un problema de empresarios, es un problema de país", asegura el economista, que también recuerda que las empresas con menos absentismo son "las que mejor cuidan al trabajador".

De este modo, opina que "los trabajadores ya no tienen por qué aguantar, y hacen muy bien en no aguantar, lo que aguantaban sus padres en los trabajos".

Como alternativa, Iñaki López propone tres carteles en sustitución de la campaña: "Que me operen de una vez para volver a trabajar", "Cobrar un salario para poder vivir y no sobrevivir" y "Que la lista de espera en salud mental sea inferior a seis meses".

Propuestas todas ellas con las que coincide Bernardos, que asegura que "es importante que te paguen bien, pero también es importante que te sientas valorado". Sin embargo, cree que todavía hay empresarios y jefes "muy anticuados que creen que el método que funciona es el de hace 50 años".

A estos últimos les manda un mensaje: "Deben pensar que su principal activo es el trabajador y lo han de cuidar como si fuera casi sus hijos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.