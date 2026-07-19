Ahora

"Te dicen que eres vieja"

El aplaudido discurso de una camarera de piso: "¿Absentismo? Me rompo por trabajar como una bestia por un sueldo que no me permite vivir"

Carmen, en laSexta Xplica, ha hablado de situaciones en las que se cobran "dos euros por habitación" y habla de que se maquilla el SMI con "complementos sospechosos".

El aplaudido discurso de una camarera de piso: "¿Absentismo? Me rompo por trabajar como una bestia por un sueldo que no me permite vivir"

Carmen, una camarera de piso, ha estado en laSexta Xplica para reivindicar su trabajo y el de sus compañeras. En sus palabras, ha puesto el foco en el comportamiento de los empresarios y también en ese "absentismo" del que habla Alberto Núñez Feijóo.

"Que si tenemos absentismo porque te pones malo. Te dicen que eres vieja porque se te ha roto algo, que eres mayor y tienes artrosis. No señor, me rompo por trabajar como una bestia para tener un salario que no me permite vivir", ha afirmado.

Y habla de situaciones en las que se cobran "dos euros por habitación": "Hay compañeras externalizadas que cobran 400 o 500 euros menos. O las pagan por habitación hecha y no es lo mismo una que otra".

"Los empresarios te maquillan el salario mínimo. Cobras por debajo del SMI pero ponen complementos sospechosos y ya estás por encima", ha explicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. De Johannesburgo a Nueva York: el largo y sinuoso camino de 16 años de España hasta su segunda final de Mundial
  2. El otro partido del Mundial: el campeonato del peloteo entre Infantino y Trump
  3. El viento, el mayor enemigo del incendio de Orés: varios pueblos en prealerta ante un fuego que ya ha calcinado 16.000 hectáreas
  4. Irán promete "lecciones inolvidables para el gran Satán" tras acusar a EEUU de matar a 50 personas en una semana
  5. Junts celebra la "victoria rotunda" de la ley de amnistía y avisa: "Puigdemont volverá a Cataluña"
  6. El mayor relato de propaganda de la dictadura cumple 90 años: así reescribió Franco la Guerra Civil