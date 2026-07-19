El aplaudido discurso de una camarera de piso: "¿Absentismo? Me rompo por trabajar como una bestia por un sueldo que no me permite vivir"

Carmen, en laSexta Xplica, ha hablado de situaciones en las que se cobran "dos euros por habitación" y habla de que se maquilla el SMI con "complementos sospechosos".

Carmen, una camarera de piso, ha estado en laSexta Xplica para reivindicar su trabajo y el de sus compañeras. En sus palabras, ha puesto el foco en el comportamiento de los empresarios y también en ese "absentismo" del que habla Alberto Núñez Feijóo.

"Que si tenemos absentismo porque te pones malo. Te dicen que eres vieja porque se te ha roto algo, que eres mayor y tienes artrosis. No señor, me rompo por trabajar como una bestia para tener un salario que no me permite vivir", ha afirmado.

Y habla de situaciones en las que se cobran "dos euros por habitación": "Hay compañeras externalizadas que cobran 400 o 500 euros menos. O las pagan por habitación hecha y no es lo mismo una que otra".

"Los empresarios te maquillan el salario mínimo. Cobras por debajo del SMI pero ponen complementos sospechosos y ya estás por encima", ha explicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido