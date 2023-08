Jesús Soriano, camarero, mostró en laSexta Xplica algunas de las indignantes ofertas de empleo que se pueden encontrar en Internet dirigidas a su sector. "Hay medio día de descanso los miércoles, y los turnos son de lunes a domingo de 11:30 a 16:30 y de 19:30 a 00:30", reza una de las ofertas. Al respecto, Soriano señaló que "1.300 euros de salario parece muchísimo dinero para un camarero, pero la realidad es que no tiene vida, que está siendo explotado y que ese salario es una miseria para las horas que tiene que trabajar".

Sin embargo, el camarero lamentó que esta es "una de las mejores ofertas" que ha visto de las decenas que recibe cada día. "Hace dos años los empresarios decían que no encontraban camareros porque estaban bien con las 'paguitas' y porque la gente era una vaga, mientras que este año dicen que no encuentran camareros porque no hay gente cualificada, pero la realidad es que no quieren pagar", subrayó Soriano.

Además, el camarero denunció otra oferta "ilegal" en la que se busca "una chica latina que sea responsable y puntual", se ofrece un día de descanso a la semana y se paga "entre 600 y 750 euros mensuales". "Es completamente ilegal, pero no me sorprende nada porque lo veo cada día", expresó el camarero en laSexta Xplica.