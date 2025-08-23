La frustración de un capitán del Ejército del Aire por los incendios en España: "Ha sido desgarrador"

Javier Gimeno, en laSexta Xplica, ha llamado a cuidar al campo y a los pueblos tras días luchando contra "llamas de más de 50 metros". "Volamos muchas millas sobre ceniza", afirma.

Javier Gimeno, capitán del 43 Grupo del Ejército del Aire, ha hablado en laSexta Xplica sobre los incendios que están calcinando España. Para él, estos fuegos tienen "una energía descomunal" y ha lanzado una advertencia: "No son como los que estamos acostumbrados. Llevamos días trabajando a destajo en ellos y exceden a lo que acostumbramos".

En sus palabras, ha hecho mención al lado humano de las llamas: "Ha sido desgarrador. Más de 50 metros de llama que atravesaban pueblos y que se llevaban todo por delante. Era incontrolable. Se ve desde una perspectiva complicada de asimilar".

"Lo hemos dado todo. Lo seguimos dando todo. Ves en las noticias esos testimonios de gente y siempre sientes que quieres hacer más. Damos las gracias a todos, incluso a los medios de comunicación. Vemos esa frustración, de que siempre que llega una emergencia nos cuesta combatir contra ella", explica.

Y ha hablado de las condiciones de vuelo: "Durante el año hacemos un entrenamiento acorde a estas misiones, pero no podemos simular las condiciones de las emergencias. Uno de los grandes factores ha sido la visibilidad. Teníamos puntos de carga aceptables que estaban cubiertos de humo y no podíamos trabajar en ellos. Uno siente frustración. No podemos controlar las condiciones meteorológicas, pero frustra".

"Esta aviación se enfrenta a los peores factores a los que se puede enfrentar. Altitudes bajas, velocidades bajas, humo, árboles, aves, el calor del incendio... Hacen de todo algo muy complejos" relata Gimeno.

Como lección a aprender, ha dado una valoración personal sobre la importancia del campo: "Tenemos una perspectiva que se ve esa riqueza que tenemos. Los pueblos, esa parte arraigada en nuestra cultura. Es algo que se está perdiendo".

"Tenemos una joya, y es desolador. Volamos muchas millas sobre ceniza. Si pudiera, incentivar a la gente a cuidar el campo, a tenerle un aprecio emocional y sentimental. Nos da mucho, y no nos damos cuenta", concluye.