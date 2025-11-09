Benjamín Prado señala la "contradicción" de Juan Carlos I: "O loas a un dictador o loas una democracia"

En sus palabras en laSexta Xplica, Prado califica al dictador de "genocida": "Franco fue un asesino desde el primer hasta el último día".

Benjamín Prado, en laSexa Xplica, ha señalado en el programa de José Yélamo la "contradicción" de Juan Carlos I en su libro de memorias. Una que tiene que ver con las palabras que el emérito le dedica en las páginas del escrito a Francisco Franco.

"Hay una contradicción en ese libro. Primero dice que es el padre de la democracia y luego lanza una loa a Franco. O loas a un dictador o a una democracia, las dos cosas a la vez no tiene sentido", ha expresado.

E insiste: "Dice una cosa, que jamás ha permitido que en su presencia se hablase mal de Franco. Franco fue un asesino desde el primer hasta el último día".

"No se puede defender a un genocida", ha dicho Prado para concluir su exposición sobre la "contradicción" que señala del libro del emérito.

