El Gran Wyoming recuerda la "traición" de Juan Carlos I a su padre: "Hasta ese día fue rey por la gracia de Franco"

En laSexta Xplica, Wyoming ha hablado del día en que Don Juan llamó a capítulo al emérito y él se quedó con Franco a pesar de que dijo que acudiría a la cita.

El Gran Wyoming ha recordado la "traición" de Juan Carlos I a su padre, Don Juan, en la dictadura de Francisco Franco. El presentador de El Intermedio ha contado el plantón del emérito cuando Don Juan le llama "a capítulo" a un cónclave para tratar de reestablecer la dinastía.

"A su padre le traicionó. Don Juan le llama a capítulo un día cuando Franco le manda a hacer puñetas. Él dice que sí va a ir. Era un cónclave de los monárquicos en Estoril para ver cómo reestablecer la dinastía. Pero Juan Carlos no acudió", ha contado.

Al final, al trono: "Se quedó con Franco en contra de su padre y le nombró rey saltándose la línea sucesoria. Don Juan no abdicó hasta muchos años después, llorando. Hasta ese día, Juan Carlos I fue rey por la gracia de Franco".

Wyoming ha hablado también de la relación de Juan Carlos I con su hijo: "Tiene bemoles lo que le ha hecho".

