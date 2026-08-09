Belén Guiráo (UGT): "A la gente joven nos dicen que como nos vamos de vacaciones no nos podemos emancipar"

La precariedad laboral y el elevado coste de la vivienda dificultan cada vez más la emancipación juvenil. Belén Guirao, de Ruge (UGT), denuncia en laSexta Xplica que muchos jóvenes destinan hasta el 98 % del salario al alquiler.

En muchas ocasiones, los trabajos a los que acceden los más jóvenes son precarios, sobre todo en el sector de la hostelería. "Es el sector donde se concentran más trabajadores jóvenes, especialmente en estos meses de verano", indica Belén Guirao, portavoz de Ruge (UGT), en laSexta Xplica. "De alguna manera están intentando ahorrar u obtener algún tipo de ingreso", añade.

Guirao señala además algo que considera que está llegando a puntos alarmantes: "Continuamente a la gente joven se nos dice que como nos vamos de vacaciones o nos pedimos estos días de vacaciones no nos podemos emancipar". "Como si irte unos días con unos amigos a una casa rural fuera un obstáculo para la emancipación y no el hecho de que tengas que dedicar el 98 % de tu salario al alquiler", lamenta.

La portavoz de Ruge (UGT) recuerda que el 25 % de los jóvenes en alquiler está en riesgo de pobreza y señala que desde 2022 el precio de las habitaciones ha subido un 85 %.

Aún así, reconoce que la situación a nivel laboral "ha mejorado muchísimo gracias a las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional" y la reforma laboral, pero destaca que en determinados sectores, como en la hostelería, siguen existiendo lo que ella considera "nichos de precariedad".

"Al final, si juntas estas condiciones laborales en estos sectores con las condiciones socioeconómicas, acaba siendo una situación irrealista totalmente para la gente joven", concluye.

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