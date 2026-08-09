Óscar Andrée, experto en retina, avisa sobre el eclipse: "La retina no duele y los síntomas aparecen horas después"

El primer consejo es claro: nunca hay que mirar directamente al sol mientras se colocan las gafas. "Primero, mirando en otra dirección, nos la colocamos", explica Andrée.

El próximo 12 de agosto, millones de personas podrán disfrutar de un eclipse solar, pero hacerlo sin la protección adecuada puede provocar daños en los ojos. El oftalmólogo experto en retina Óscar Andrée ha explicado en laSexta cómo utilizar correctamente las gafas homologadas y qué precauciones deben tomarse. Solo son seguras las gafas homologadas ISO 12312-2 y marcadas con CE.

El primer consejo es claro: nunca hay que mirar directamente al sol mientras se colocan las gafas. "Primero, mirando en otra dirección, nos la colocamos", explica Andrée. Solo después hay que girarse hacia el sol.

Además, el experto insiste en que el hecho de que el sol esté parcialmente cubierto no significa que sea seguro mirarlo sin protección. "No es seguro, porque todavía hay parte de la luz del sol que nos podría estar llegando y podría dañar nuestros ojos", advierte.

Durante los minutos de eclipse total, en teoría, sí sería posible retirar las gafas, pero Andrée recomienda extremar las precauciones: "Si estuviéramos en el eclipse total, y bien localizados y bien informados, dejaríamos de ver nada, y teóricamente podríamos ver".

El problema aparece si no se está exactamente en la zona de totalidad. "Si estuviéramos a un 99% y nos quitamos la gafa en ese momento, recibiríamos un daño", alerta. Andrée recuerda además que uno de los principales peligros es que la retina no tiene receptores del dolor.

"Los síntomas aparecen horas después", explica el especialista, que compara el daño con una quemadura solar: el perjuicio puede producirse antes de que aparezca el dolor o cualquier síntoma evidente. Por eso, durante el eclipse, la recomendación es no confiar en las sensaciones y utilizar siempre gafas específicas y homologadas para la observación solar.

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