Los centros que acogen a menores migrantes no acompañados: 236 instalaciones y casi 3.800 plazas en toda España

Los detalles Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid se encuentran entre las comunidades con mayor capacidad ordinaria para acoger a estos menores.

En España, muchos migrantes que llegan son menores no acompañados, quienes, al ser identificados, son protegidos por las comunidades autónomas que deben garantizar su atención y alojamiento. Este desafío es notable en Ceuta, donde el aumento de llegadas ha tensionado los recursos. Actualmente, existen 236 centros de protección para estos menores con 3.768 plazas, representando el 17,2% del total nacional. El real decreto de 2025 establece un reparto basado en la población, con 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Cataluña, Andalucía y Madrid tienen mayor capacidad para acoger a estos menores, mientras que Ceuta enfrenta una fuerte presión por su alta recepción y traslada menores a otros territorios para equilibrar la carga.

Muchos de los migrantes que llegan a España son niños y adolescentes que están solos. Una vez identificados como menores, pasan a estar bajo el sistema de protección de las comunidades autónomas, que deben garantizar su atención y alojamiento. Una situación que se ha vuelto especialmente compleja en territorios como Ceuta, donde el aumento de llegadas ha tensionado todavía más los recursos disponibles.

En España existen actualmente 236 centros específicos de protección destinados a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, con una capacidad conjunta de 3.768 plazas. Estos recursos representan el 17,2% del total de centros de protección para menores existentes en el país.

La capacidad media de estos centros se sitúa en torno a las 16,3 plazas por recurso, aunque la distribución y las dimensiones varían entre comunidades autónomas. El sistema de distribución de estos menores está vinculado al real decreto aprobado en 2025, que establece un criterio de reparto basado en la población. En concreto, fija una referencia de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para determinar la capacidad ordinaria que debe asumir cada territorio.

Según estos criterios, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid se encuentran entre las comunidades con mayor capacidad ordinaria para acoger a estos menores. Por detrás aparecen territorios como la Comunidad Valenciana, Canarias y Euskadi.

El objetivo del mecanismo es establecer un reparto más equilibrado entre territorios ante situaciones de sobreocupación en comunidades que reciben un número especialmente elevado de menores migrantes no acompañados.

La presión sobre el sistema se refleja también en los movimientos de menores entre comunidades. En lo que va de año, 1.143 menores cuentan ya con una resolución de traslado a otros territorios y de ellos, 650 han salido de Ceuta, uno de los principales puntos de llegada de menores migrantes no acompañados y uno de los territorios que más ha sufrido la presión sobre su sistema de protección.

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