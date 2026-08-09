Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de migrantes por tener antecedentes penales

Los detalles La más reciente se ejecutó este sábado por el paso fronterizo de El Tarajal. Afecta a un ciudadano marroquí detenido el viernes por allanamiento de morada, después de irrumpir sin permiso en una vivienda del centro y tumbarse en la cama del matrimonio residente.

La Policía Nacional ha efectuado siete expulsiones judiciales de extranjeros que ingresaron en Ceuta durante la avalancha del 30 de julio, todos con antecedentes o procedimientos abiertos por diversos delitos, según informó la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. La última expulsión se realizó este sábado, afectando a un ciudadano marroquí detenido por allanamiento de morada. Este individuo, que tenía una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue arrestado tras ser localizado al salir por el balcón de una vivienda. Tras su detención, se acordó su expulsión, llevada a cabo en el paso fronterizo de El Tarajal.

La Policía Nacional ha llevado a cabo siete expulsiones judiciales de extranjeros que entraron en Ceuta durante la avalancha del 30 de julio y que tenían abiertos procedimientos o antecedentes vinculados a diversos delitos, según informó este sábado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

La más reciente se ejecutó este sábado por el paso fronterizo de El Tarajal. Afecta a un ciudadano marroquí detenido el viernes por allanamiento de morada, después de irrumpir sin permiso en una vivienda del centro y tumbarse en la cama del matrimonio residente.

El individuo, sobre el que pesaba además una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue localizado poco después, cuando abandonó el piso por el balcón al percatarse de la presencia de los propietarios.

Una patrulla que realizaba labores de prevención lo interceptó y procedió a su arresto. Tras la práctica de diligencias, pasó a disposición judicial y se acordó su expulsión del país, ejecutada este sábado con su entrega en el control fronterizo de El Tarajal.

Con esta medida, la Jefatura Superior eleva a siete las expulsiones judiciales desde la entrada masiva del 30 de julio, en el marco de las actuaciones desplegadas en los últimos días para responder a la situación en la ciudad.

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