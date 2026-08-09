Ahora

Crisis migratoria

Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de migrantes por tener antecedentes penales

Los detalles La más reciente se ejecutó este sábado por el paso fronterizo de El Tarajal. Afecta a un ciudadano marroquí detenido el viernes por allanamiento de morada, después de irrumpir sin permiso en una vivienda del centro y tumbarse en la cama del matrimonio residente.

Migrantes hacen fila para recibir alimentos y bebidas de la Cruz Roja, tras los cruces masivos de migrantes en Ceuta

La Policía Nacional ha llevado a cabo siete expulsiones judiciales de extranjeros que entraron en Ceuta durante la avalancha del 30 de julio y que tenían abiertos procedimientos o antecedentes vinculados a diversos delitos, según informó este sábado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

La más reciente se ejecutó este sábado por el paso fronterizo de El Tarajal. Afecta a un ciudadano marroquí detenido el viernes por allanamiento de morada, después de irrumpir sin permiso en una vivienda del centro y tumbarse en la cama del matrimonio residente.

El individuo, sobre el que pesaba además una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue localizado poco después, cuando abandonó el piso por el balcón al percatarse de la presencia de los propietarios.

Una patrulla que realizaba labores de prevención lo interceptó y procedió a su arresto. Tras la práctica de diligencias, pasó a disposición judicial y se acordó su expulsión del país, ejecutada este sábado con su entrega en el control fronterizo de El Tarajal.

Con esta medida, la Jefatura Superior eleva a siete las expulsiones judiciales desde la entrada masiva del 30 de julio, en el marco de las actuaciones desplegadas en los últimos días para responder a la situación en la ciudad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La solidaridad no es suficiente en Ceuta: los voluntarios y las ONG, desbordados ante la crisis migratoria
  2. El incendio de Navas de San Antonio, Segovia, obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute
  3. Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump para la Franja de Gaza y Netanyahu avisa: "Conmigo no habrá un Estado palestino"
  4. Ayuso y su uso privado de lo público: del chalé para las vacaciones en la sierra al 'aticazo' en Chamberí
  5. Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza
  6. Todo comienza el 12 de agosto: el 'Trío Ibérico de Eclipses' en año y medio que convertirá España en el epicentro cósmico del mundo