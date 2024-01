Ainhoa Pérez escribió una carta quejándose de su situación precaria, en la que denunciaba que con 26 años va a tener que volver a ser becaria, por lo que su sueldo no le da para independizarse y no tiene ahorros. Una carta en la que también se mostraba "consciente" de que nunca podrá "ser madre" y que va "tarde" para comprarse "un piso o casa". "No veo que avance y eso me frustra", reconoce en laSexta Xplica.

"En la carta hablo de infantilización por el hecho de que siento que no tengo nada que me hace adulta", explica, y porque sigue "en el bucle de estudiar, ser becaria y estudiar". Asimismo reconoce no haber tenido ningún trabajo digno: "He tenido trabajos de community manager, de trabajar cuatro meses y cobrar 400 euros. También de teleoperadora y en agencias de comunicación".

Su queja ha calado tanto entre los más jóvenes que se ha vuelto viral y en laSexta Xplica responde a Antonio Garamendi por oponerse a la subida del SMI, a pesar de que gana 400.000 euros anuales: "Creen que su tiempo vale más que el de otros, pero yo no lo pienso".

"Por otra parte sí creo que una persona de ese cargo, como es el presidente de la CEOE, tiene que tener claro que habla para una sociedad y debería hacerlo en términos empáticos porque hay cosas que no se pueden decir a la ligera. Hay gente que verdaderamente lo está pasando mal y tu tiempo no vale más que el de otros trabajadores", termina su intervención con esta contundente crítica a Garamendi, y que puedes escuchar sobre estas líneas.