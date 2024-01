En pleno debate en laSexta Xplica sobre la brecha salarial entre trabajadores y grandes empresarios, Javier Díaz-Giménez reivindica el sueldo de los grandes empresarios. El economista responde a Eduardo Abad tras manifestar que le gustaría que Antonio Garamendi probara a vivir con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y defiende que el líder de la patronal "cobra lo que tiene que cobrar, igual que un futbolista, una estrella de la canción o una estrella del deporte".

"¿Sabes lo que cobran? Cobran lo que vale su tiempo, ni un euro más ni un euro menos, y no tiene por qué vivir con 1.000 euros ni con 50.000 ni con 500.000", insiste Díaz Giménez, que sostiene que "los empresarios no tienen que defender la democracia", sino "hacer es rentables a sus empresas, pagar muchas nóminas, pagar salarios y dar beneficios". "Eso es lo que tienen que hacer los empresarios y lo que ganen o dejen de ganar no es asunto de nadie", agrega.

"Mi libertad no se termina donde acaban tus sentimientos: si tú estás amargado, si tú ganas poco, si a ti te parece que la vida te ha maltratado, yo lo siento mucho pero eso qué tendrá que ver con lo que cobre Garamendi, Josu Jon Imaz o Cristiano Ronaldo", incide el economista, que considera "irrelevante" el planteamiento de que "tiene que vivir alguien con 1.000 euros y ver cómo se siente": "Es muy fácil saber cómo se siente, se siente uno muy mal", remacha.