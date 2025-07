Diego, empresario: "Hay compañeros que dicen que no encuentran trabajadores porque estos prefieren jugar al pádel"

"Dicen que en muchos casos, las personas están en paro y no quieren salir, no les interesa o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves", defiende este empresario en el debate de laSexta Xplica.

"No se incentiva trabajar, porque prácticamente cobran lo mismo en el paro", asegura José Luisen el debate de laSexta Xplica. "Es muy duro cuando un trabajador viene y te dice que le faltan cuatro meses para cobrar el paro y eso es lo que quiere trabajar", añade.

El empresario afirma que, según los datos, en Málaga hacen falta 5.000 camareros y, sin embargo, hay 20.000 personas inscritas como demandantes de empleo con esta profesión. "Lo que estás diciendo es que hay gente que no quiere trabajar", intenta aclarar José Yélamo. "No digo eso, digo que no les compensa ponerse a trabajar", responde.

Joao, un joven pluriempleado, interviene. "En pleno agosto, en la hostelería en Málaga, nos van a tener sacrificados", apunta. "Y no es por el trabajo, yo me dedico a la hosterlería nocturna. O sea que por trabajar duro no es. Es que pintamos que es todo muy bonito, pero luego se saltan los derechos", denuncia.

Diego, otro de los empresarios presentes en plató, cuenta lo que dicen en su círculo: "Dicen que en muchos casos, las personas están en paro y no quieren salir, no les interesa o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves". Su afirmación genera cierto revuela en plató.