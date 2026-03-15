Beatrice Kather, española en el Líbano: "Llevamos diez días sin dormir, todo el rato hay explosiones"

La española Beatrice Kather conecta en directo con el plató de laSexta Xplica para contar cómo viven los habitantes de Líbano tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Las explosiones no cesan en el Líbano tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. La española Beatrice Kather, médico y residente en Beirut, conecta en directo en laSexta Xplica para relatar cómo es el día a día desde que comenzó el conflicto y sobre todo, el miedo constante que siente al caer el sol. "La última noche ha sido excepcionalmente tranquila y eso da miedo, porque te preguntas qué va a caer después de esto. Llevamos diez días sin dormir por las explosiones constantes, los aviones que pasan a baja altitud y el dron que tenemos sobre nuestras cabezas dando vueltas", relata.

"No te mueves sin antes haber visto las notificaciones y avisos, porque el ejército israelí que nos bombardea -y aunque sea antinómico, es humano- manda una notificación avisando qué sitios y edificios van a bombardear. Entonces, si cae en tu trayectoria, vas por otro lado", explica con naturalidad.

El presentador del programa de laSexta, José Yélamo, recuerda que las cifras ya hablan de 700 civiles asesinados por el ejército israelí, entre ellos, más de 100 niños. "Ayer un dron israelí tiró papeletas sobre Beirut diciendo, en una de ella, que iban a transformar Beirut en Gaza. Hay miedo. Los muertos, la mayoría, son víctimas inocentes, que estaban donde no tenían que estar", lamenta.

Yélamo quiere saber a qué se refiere con esta última expresión: "Lo que nos cuentan las ONG es que bombardean edificios y residenciales, no están bombardeando objetivos militares. Si uno está haciendo su vida en su casa y un ejército de un país vecino te bombardea, a sabiendas que es un objetivo civil, ¿qué es lo que puede hacer?". "Normalmente, están hundiendo edificios que dicen que pertenecen a Hezbolá o hay armas. Entonces, mandan avisos y la gente se va de esos edificios. Cuando van a matar a alguien específicamente, no avisan y les mandan un cohete. Y esas son las víctimas colaterales", explica.

"¿Están asesinando a niños y a civiles a sabiendas de que no tienen nada que ver con Hezbolá o con Irán?", pregunta el presentador. "Les da igual, porque ellos van a por 'ese', y si al lado hay gente, les da igual. Anuncian cuando bombardean un edificio o un barrio. Tienes como diez minutos para irte. Pero cuando van a por objetivos particulares, no anuncian, para que esa persona no se escape".

En el sur del Líbano es habitual que haya incursiones israelíes, pero ahora se están bombardeando barrios cercanos al centro, algo que es "nuevo". "Ayer anunciaron que van a extenderlo. No sé si son amenazas o realidad, pero advierten de que ya no se van a limitar a los suburbios porque consideran que el estado libanés no ha hecho lo que quieren que haga, que es retirarles las armas a Hezbolá. Tenemos bastante miedo", reconoce.

A pesar de lo que está ocurriendo, Beatrice no quiere marcharse del país. "Si empezamos a desaparecer de aquí los que somos útiles, como los médicos... Nosotros en el hospital tenemos un programa de emergencia y yo soy la segunda a la que llaman. No me puedo ir. Yo estoy aquí, es mi vocación ser médico, estoy aquí para ayudar. Aunque me encantaría que mi hija se fuese", lamenta. Su hija tiene 20 años y vive con ansiedad desde 2024, la primera guerra que presenció.

"La vida es normal, sigue normal. El libanés lo que hace es acostumbrarse", recalca. "Si no, desde 1975, imagínate. Ahora lo que quieren es invadir otra vez el sur del Líbano, está claro", sentencia.

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