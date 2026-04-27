Un inversor inmobiliario y su millón y medio de inversión en Andorra: "En España pagaría 150.000 euros en impuestos"

"Siempre me estáis diciendo que deje de especular con la vivienda", ha señalado con ironía Pascual Ariño, inversor inmobiliario, quien ha desvelado la nueva inversión que ha realizado en Andorra, donde reside desde hace un año y medio.

El programa laSexta Xplica ha vuelto a abrir el debate sobre los impuestos en España donde el inversor inmobiliario Pascual Ariñoha explicado su decisión de trasladar su inversión a Andorra.

"La gente sabe que yo me he ido a Andorra hace ya más de un año y medio. Lo que no es normal es que se pague más de un 50% en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, que se paga hasta el 54% de IRPF, pero hoy tengo una buena noticia para todos", ha señalado el empresario durante el programa.

"Siempre me estáis diciendo que deje de especular con la vivienda, que hay que comprar pisos...Justo hace una semana, en vez de gastarme 1 millón y medio en España para invertir en piso, me lo gasté en Andorra. Acabo de reservar un pequeño piso allí", ha desvelado Ariño, añadiendo que la principal razón de su decisión es la carga fiscal: "Cuando se hubiera invertido aquí 1 millón y medio, pagaría 150.000 € de impuesto de transmisiones patrimoniales. Esos 150.000 € podrían darle 1.000 € mensuales a una persona durante más de diez años en la bolsa", ha afirmado.

Puedes ver todo el debate en el vídeo sobre estas líneas.