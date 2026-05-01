Alberto Chicote, tras reformar 'La Colina': "No sé si estoy más nervioso ahora o cada 31 de diciembre en la Puerta del Sol"

Alberto Chicote se muestra muy nervioso en la reapertura de 'La Colina', el restaurante de Torremolinos reformado por 'Servicio Secreto': "Espero que les guste mucho, creo que hemos hecho un grandísimo trabajo en La Colina".

Alberto Chicote se traslada hasta Torremolinos para adentrarse en La Colina, un local caótico y sucio, con empleados enfrentados y descontrol total. Tras ver que el servicio del local es un auténtico caos, Alberto Chicote decide realizar con el equipo de Servicio Secreto una reforma radical del establecimiento.

"No sé si estoy más nervioso ahora o cada 31 de diciembre en la Puerta del Sol", destaca Alberto Chicote antes de enseñar el gran cambio del local tanto a sus propietarios como a sus trabajadores: "Espero que les guste mucho, creo que hemos hecho un grandísimo trabajo en La Colina".

"La cartelería es otra cosa, la luz es otra cosa... vamos, todo es otra cosa", resalta el exitoso cocinero, que confiesa que le "encanta" las reacciones de la gente la ver sus reformas. Según detalla Chicote, ahora La Colina "tiene un color más agradable, más festivo, pero acogedor".

"Les veo felices y eso que todavia no han visto lo de dentro, que es impresionante", confiesa Chicote, que se alegra al ver en este vídeo cómo el equipo de La Colina se lleva las manos a la cabeza al ver la gran reforma del interior del local que ha hecho Servicio Secreto.

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