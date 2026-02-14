Baltasar Garzón, sobre el avance de la extrema derecha: "Vox no va a cumplir sus promesas, es imposible"

El jurista advierte en laSexta Xplica sobre el avance de la extrema derecha en España tras las últimas elecciones. Baltasar Garzón asegura que Vox plantea promesas irreales y busca "reventar el sistema".

Baltasar Garzónvisita el plató de laSexta Xplica para analizar el avance de la extrema derecha en España tras las últimas elecciones. Cabe recordar que, tanto en Extremadura como en Aragón, el partido de Santiago Abascal se ha colado como tercera fuerza política.

"Me preocupa el avance de la extrema derecha por los planteamientos que hace, porque es una bomba de relojería al sistema democrático, pues no defiende ninguno de los valores democráticos ni la consolidación de los derechos que se han obtenido y nos conduce de forma recurrente a regímenes anteriores, a la dictadura dulcificando lo que es", opina Garzón.

Asimismo, señala que ve poco probable que, en un futuro, Vox cumpla todo lo que dice en sus programas electorales. "No creo que quien vota a Vox sea consciente de que se va a cumplir lo que promete, porque es evidente que no puede cumplirlo", asegura el jurista.

Según el invitado de laSexta Xplica, esto se debe a que todas las promesas que se hacen desde el partido de Santiago Abascal "salen de las emociones". "Aprovechan que la gente pueda estar cabreada para que, en un momento determinado, vayan en esa línea, pero después no van a cumplir. "Es imposible; ni económica ni socialmente lo van a hacer", apostilla Baltasar Garzón.

Y como ejemplo, pone cuando Vox ha conseguido entrar en los gobiernos autonómicos, como el de Castilla y León. "Cuando han entrado, en cuanto han podido se han ido. ¿Para qué? Para seguir dinamitando. Y ahora lo estamos viendo en Extremadura; pide cosas que son prácticamente inconcebibles. Esto es como la política de quien amenaza mucho para obtener luego la rentabilidad en lo menos, y lo que está claro es que Vox lo que quiere es reventar el sistema", reflexiona Garzón.

